الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته فى تصادم بـ«صحراوى الإسكندرية»

اسعاف
اسعاف
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أصيب نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 42 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتبين بالفحص أنه حال سير سيارة ملاكي اتجاه القاهرة، يستقلها "محمد.ع.ع"، 50 سنة نائب رئيس مجلس الدولة، وزوجته "إنجي.أ.م" 45 سنة، اصطدمت بالرصيف.

وأسفر الحادث عن إصابة نائب رئيس مجلس الدولة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليسرى، وإصابة زوجته بكسر بالحوض، وتم نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي.

وتم رفع آثار الحادث بواسطة ونش الإغاثة، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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