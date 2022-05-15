يبدأ طلاب الصف الأول الإعدادي 2022 والصف الثاني الإعدادي 2022، في البحث عن نتيجة الترم الثاني عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لطلاب أولى إعدادي والثاني الإعدادي.

وتظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 والصف الثاني الإعدادي 2022 الترم الثاني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال أيام معدودة.

ولم تعلن حتى الآن وزارة التربية والتعليم أي جديد في موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 والصف الثاني الإعدادي 2022 الترم الثاني، وبمجرد إعلان رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 والصف الثاني الإعدادي 2022 سيتم نشر الرابط عبر موقع «الدستور» الإلكتروني.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

يتم الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 وكذلك باقي المراحل الأساسية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات.

ويحصل طالب الصف الاول الاعدادي 2022 كذلك على نتيجة الترم التاني 2022 من خلال الرقم القومي المكون من 16 رقم مدون في شهادة الميلاد.

يدخل الطالب لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

يدخل البيانات المطلوبة: «الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، الفصل الدراسي، العام الدراسي».

ثم يختار عرض النتيجة.

درجة النجاح.. مجموع درجات أولى وتانية إعدادي الترم الثاني 2022

ونتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 النهائية هي 280 درجة، ولكي يحصل الطالب على درجة النجاح يجب أن يحصل على مجموع أكبر من 50% وهو 240 درجة لكل ينتقل إلى الصف الثالث الإعدادي.

وجاءت القليوبية في مقدمة المحافظات التي أنهت الامتحانات أمس الأربعاء الموافق 11 مايو، بينما بدأت امتحانات محافظة أسيوط يوم 7 مايو وتنتهي يوم 16 مايو، وأنهت محافظة الجيزة الاختبارات اليوم الموافق 12 مايو بعدما شرعت في إجراء الامتحانات يوم 7 مايو 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لابد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان، لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.