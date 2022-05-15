الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 4 مصابين في سرقة مواشي «مستريح أسوان»

مستريح أسوان
مستريح أسوان
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أمرت النيابة العامة في أسوان، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة 4 مصابين في أحداث شغب بنجع السايح بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع أحداث شغب في نجع السايح بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بقيام مجهولين بإطلاق النار عشوائيًا في محاولة للحصول على رؤوس الماشية الموجودة بحظائر المستريح "مصطفى البنك" المقبوض عليه.

وأسفرت الأحداث عن إصابة 4 أشخاص بطلق ناري خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموقف بالقرية. 

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