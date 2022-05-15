الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كيف تفاعل روّاد السوشيال ميديا مع مرض الفنانة أنغام؟

أنغام
أنغام
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تصدرت الفنانة أنغام محركات البحث بعد الإعلان عن إصابتها وإجراء عملية جراحية، حيث يبحث جمهورها عن تطورات حالتها الصحية داعين لها بالشفاء العاجل.

وتمنت أميمة طالب، من روّاد السوشيال ميديا الشفاء العاجل، داعيًة لها: «حمدالله على سلامة الفنانة الكبيرة أنغام احفظها يا رب من كل مكروه»، فيما علّق حساب يحمل اسم هانيا حاسيب، من مستخدمي موقع «توتير» قائلًة: «سلامتك يا ست الكل الله يعافيكي يارب».

وأعربت رغد من محبي وجمهور الفنانة أنغام، عن بالغ حزنها بسبب الإصابة التي تعرضت لها نجمتها المفضلة، فعلّقت: «قلبي يوجعني والله كل ما أشوف الصورة وبنفس الوقت وأنا أشوف ابتسامتها انبسط ياجعل هالابتسامة دوم على وجهك ياروح قلبي انتي يارب ماتفارقك الفرحه طول عمرك، ويسعدك ويعافيك يارب»، وكتبت روفيدا من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: «يارب انثر العافية في جسد أنغام يارب يارب».

 

الحالة الصحية لأنغام

وتعرضت النجمة أنغام لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث أجرت عملية جراحية عاجلة في الكتف الأيمن.

من جانبها، شاركت مديرة أعمالها راندا رياض صورة لأنغام من داخل المستشفى عبر ستورى حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا».

الحالة الصحية لأنغام أنغام السوشيال رو اد رواد

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