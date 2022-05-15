«هتجنن عليه».. ميار الببلاوى تطلب من جمهورها الدعاء لقطها بعد إصابته بنزيف

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي تعرض قطها لوعكة صحية شديدة وإصابته بنزيف مستمر بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وشاركت الإعلامية ميار الببلاوي جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للقط، وقالت: «صباح الخير دا روني القط بتاعنا أنا وابنى، حاجة كده عسل بنحبوا أوي وأكيد في ناس هتتنمر وتقول عليا تافهة بس اللي بيربو حيوان أليف هيحسوا بمدى تعلقي أنا وابنى بيه».

وطالبت ميار الببلاوي الجمهور بالدعاء له قائلة: «ادعوا له ربنا يشفيه ده روح خرسا مش عارفه تعبر عن ألمها بس بينزف دم والدكتور قال حصوة في الكلى، فيه امرأة دخلت النار في هرة، الإسلام بيحثنا على العطف على الأرواح دى».

وتابعت ميار الببلاوي: «أنا هتجنن عليه طول الليل تعبان الرعاية البيطرية في مصر معدومة، يارب اشفيه أنا روحي فيه أوي».

وطالب الجمهور بنشر صورة له، فأعادت ميار الببلاوي تعديل المنشور من خلال نشر صورة جديدة له، وعلقت عليها قائلة: «أنا حطيته كدا علشان اصوره لكن أنا مبنزلوش من على حجري خالص يا إما محمد شايله، والله غلبان أوى وبصته وهو متألم بتقطعني».