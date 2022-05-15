«ملثمون واقتحام».. حبس المتهمين بإطلاق نار في محل بلاي ستيشن

قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حبس المتهمين في واقعة، اقتحام ملثمين محل بلايستيشن، بتقاطع شارع المستشفى وأحمد صقر، حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، داخل أدوات الديلفيري، التي كان يحملونها، وأطلقا النار على المتواجدين داخل المحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأصيب في الحادث 3 أشخاص بينهم مصاب أصيب بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج في حالة خطرة، وتم إجراء 3 عمليات جراحية له، ومتبقى له 3 عمليات آخرين.

وتمكنت مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية من إلقاء القبض على المتهمين في حادث، اقتحام محل بلايستيشن، من قبل ملثمين.

وكشفت التحريات عن وجود خلاف بين المجني عليهم وأحدى أصحاب المحال الشهيرة في الإسماعيلية، مما تسبب في قيام الأخير بتأجير شباب للتعدى على المجني عليه بغرض قتله، حيث أصيب في الحادث، علي محمود السيد محمد، 26 عامًا، سائق تاكسي، ومحمد إبراهيم علي علي، 27 عامًا، سائق، وأحمد علي السيد محمد، 19 عامًا، طالب.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا من صاحب محل بلايستيشن، بتقاطع شارع المستشفي وأحمد صقر، بدائرة قسم ثانٍ، باقتحام أثنين ملثمين المحل وحاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، داخل أدوات الديلفيري، حيث تسللوا إلي المكان كأنهم عمال دليفري وأطلقوا النار علي ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين داخل المكان، وأصابوهم بإصابات بالغة وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج في حالة خطرة، بعد إصابتهم بالخرطوش والأسلحة البيضاء.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إجراء تحريات أولية حول الحادثة ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

