الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تستعلم عن صحة طفل مصاب بحادث تصادم بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم
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أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب بجروح وكسور في حادث تصادم بالغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، تفيد باستقبال طفل يدعى "محمد. ج"، في العقد الأول من عمره، مصابًا بجروح وكسور متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة الطفل، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية، أثناء عبوره الطريق بمدينة زفتي، وتم نقل الطفل إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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