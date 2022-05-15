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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 15-5-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 15-5-2022، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 15-5-2022

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، وبالنسبة لاتجاه الرياح تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون بين معتدل ومضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 31 19

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 30 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 28 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 16

السلوم 24 16

سيوة 31 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 18

الزقازيق 31 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 12

نويبع 33 19

طابا 30 19

كاترين 30 14

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 44 26

إدفو 44 26

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 22

أبورماد 35 20

حلايب 35 21

رأس حدربة 35 21

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