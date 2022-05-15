الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سر تصدر هاشتاج أبو الهول تريند «تويتر» فى مصر

الصورة المنتشرة لأبو
الصورة المنتشرة لأبو الهول
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لتمثال أبو الهول بمنطقة أهرامات الجيزة بعينيه والأخرى وهو يغلق عينيه، حيث تصدر هاشتاج أبو الهول تريند تويتر في مصر، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير سر تصدر هاشتاج أبو الهول تريند تويتر في مصر.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول صور لتمثال أبو الهول وهو يغمض عينيه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في العالم، حيث يمتلك تمثال أبو الهول أهمية تاريخية ويعد أحد المعالم المهمة على خريطة السياحة العالمية.

سر تصدر هاشتاج أبو الهول تريند تويتر في مصر

وقال أحد الأثريين، إن جميع ما تم تداوله عن تمثال أبو الهول هي شائعات لإشعال الرأي العام، والبحث عن الشهرة من خلال التريند، وعارية تمامًا من الصحة وأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين.

وقد انتشرت خرافات حول المصريين القدماء ومنها عندما حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول ولكن جميعها أساطير وخرافات، ورغم تلك الخرافات لكن من الممكن أن نستخدمها في تنشيط السياحة وجذب السياح للآثار المصرية.

وأوضح كبير الأثريين، أن تمثال أبو الهول منذ قديم الأزل تثار حوله الأساطير والجدل والشائعات وذلك نظرًا لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة.

حقيقة صور أبو الهول المتداولة

وفى الحقيقة أن الصورة مزيفة لتمثال أبو الهول، حيث إنه تم تصويره بـزاوية عكس الشمس، وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذي جعل الصورة تظهر بهذا الشكل.  

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وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قد دشنوا هاشتاج أبو الهول وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:

أبو الهول أغلق عينه بدون تدخل بشري أو أي عملية ترميم، موضحين أن هناك روايات تذكر أن هذه الظاهرة تنبه بحدوث كارثة كبري.

وجاء تعليق آخر يقول: “حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهارده الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري”.

 

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وتعليق آخر: "التقطت لتمثال أبو الهول صور كتير من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد.. يعنى إيه؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة".

وآخرون غردوا على موقع تويتر قائلين: “مصر كلها هتروح تشوف ابو الهول بكره الصبح"، وآخر: “انا زي زيك بالظبط دخلت نمت ٣ دقايق ، صحيت لاقيت ابو الهول نايم !”.

 

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