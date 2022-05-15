أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 15 مايو 2022

تستهل البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 15 مايو 2022، عملها عقب انتهاء العطلة الأسبوعية لها على مدار يومي الجمعة والسبت، ويبحث الكثير من المواطنين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022

ولاتزال أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار في مصر محط اهتمام العديد من الأشخاص والمؤسسات، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي" بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها، من خلال ذلك التقرير، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في مكاتب الصرافة، أمس السبت، رغم إغلاق البنوك ضمن العطلة الأسبوعية لها على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري، عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 57.33 جنيه للشراء، و 59.76 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى عند 22.23 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكي 18.28 18.34 سعر اليورو الأوروبي 18.98 19.31 سعر الجنيه الإسترليني 22.23 22.48 سعر الريال السعودي 4.87 4.88 سعر الدينار الكويتي 57.33 59.76 سعر فرنك سويسرى​ 18.32 18.41 100 ين يابانى​ 14.20 14.2 سعر درهم اماراتى​ 4.97 4.99 اليوان الصينى​ 2.68 2.70 سعر ريـــال عمـــانى 47.4265 47.8709 ريـــال قطــــرى 4.9780 5.0501 سعر دينـار اردنـى 25.7172 25.9639

وقد شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، خاصة يوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر.