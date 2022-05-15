الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
ads

تستهل البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 15 مايو 2022، عملها عقب انتهاء العطلة الأسبوعية لها على مدار يومي الجمعة والسبت، ويبحث الكثير من المواطنين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022

ولاتزال أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار في مصر محط اهتمام العديد من الأشخاص والمؤسسات، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي" بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها، من خلال ذلك التقرير، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في مكاتب الصرافة، أمس السبت، رغم إغلاق البنوك ضمن العطلة الأسبوعية لها على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري، عند سعر 18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 57.33 جنيه للشراء، و 59.76 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى عند 22.23 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 مايو 2022.

 

«الإنسانية قبل التدين».. «الإفتاء» تشيد بموقف محمد صلاح مع مؤمن زكريا

موعد عيد الأضحى 2022 وأيام الإجازة فى مصر

الوادى الجديد.. البدء فى أعمال تطوير منطقة عين بشارة بالخارجة

«الإذاعة المصرية»: الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية نقلة نوعية لتحقيق التكامل

قد يهمك أيضًا: فى مؤتمر دولى.. الحكومة تعلن إجراءاتها لمواجهة الأزمات العالمية (اليوم)

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكي18.2818.34
سعر اليورو الأوروبي18.9819.31
سعر الجنيه الإسترليني22.2322.48
سعر الريال السعودي4.87 4.88
سعر الدينار الكويتي57.3359.76
سعر فرنك سويسرى​18.3218.41
100 ين يابانى​14.2014.2
سعر درهم اماراتى​4.974.99
اليوان الصينى​2.682.70
سعر ريـــال عمـــانى47.426547.8709
ريـــال قطــــرى4.97805.0501
سعر دينـار اردنـى25.717225.9639

 

وقد شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، خاصة يوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر.

اسعار العملات الاجنبية الجنيه المصري الفيدرالي الأمريكي العملات الاجنبية سعر الدولار اليورو الأوروبي الجنيه الاسترليني الريال السعودي

مواد متعلقة

موعد عيد الأضحى 2022 وأيام الإجازة فى مصر

الوادى الجديد.. البدء فى أعمال تطوير منطقة عين بشارة بالخارجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل 

كيفية تفعيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بموقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تفتح تحقيقًا حول سلوك قواتها فى جنازة «أبوعاقلة»

بلينكن يعبّر عن انزعاج واشنطن من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة