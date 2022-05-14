الأهلي يتعادل مع «نسور الهضاب» ويتأهل لنهائي دور الأبطال السبت 14/مايو/2022 - 11:22 م 5/14/2022 11:22:05 PM الأهلي شارك طباعة 280364250_1299799850549160_2556410571488091955_n 281355067_397556955589703_8817402651775749005_n 280369375_707273363729175_6525543032784243569_n 280322428_684642686158511_899025745907194509_n 280426894_2064269890419804_5189927399728771845_n 280617920_1195016081306380_769016062564855477_n 280753580_3211378422522006_8643117862746923086_n 280762101_301612448835218_4924182911572096351_n 280498337_464882535478711_2564739502403130107_n 280433744_523634735893253_7480709217109452978_n 280580452_2775118912633727_6840342430870214493_n 280715934_545861730472885_6417389485446367720_n 280358450_542027384081929_3169437502406161562_n 280739800_737722011003882_9127233551230748730_n 280776507_1450853342000046_4275886518454456434_n 280480404_975680239802150_1087772028577862717_n 280734098_415331870392374_1377430937838483801_n شارك طباعة