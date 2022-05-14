الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأهلي يتعادل مع «نسور الهضاب» ويتأهل لنهائي دور الأبطال

الأهلي
الأهلي
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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