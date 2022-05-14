الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ورود تقرير المعمل الجنائى حول حريق أحد العقارات بالمطرية

حريق
حريق
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تسلمت جهات التحقيق، تقرير المعمل الجنائي، الخاص بنشوب حريق أعلى سطح أحد العقارات في منطقة المطرية بشرق القاهرة.

وتبين من تقرير المعمل الجنائى، أن زيادة الأحمال تسببت في حدوث ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع النيران، التى التيس انتشرت سريعًا بسطح العقار، وأنه لا يوجد شبه جنائية فى الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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