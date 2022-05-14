السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النائب أحمد أبوهشيمة يعلن مد فتح باب استقبال الأفكار في مسابقة المشروعات الناشئة

جريدة الدستور
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أعلن النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس «أبوهشيمة الخير»، عن مد فتح باب استقبال الأفكار في مسابقة المشروعات الناشئة حتى يوم ١٤ يونيو الجاري.

وقال أبوهشيمة خلال فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى العديد من الطلبات لمد فتح باب استقبال الطلبات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وبناءً على هذه الطلبات تقرر مد فترة استقبال الطلبات.

وتوجه النائب أحمد أبوهشيمة بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة وفريق العمل بالجهاز على الجهد المبذول لخروج المسابقة بأفضل شكل ممكن، مثنيًا على كل الأفكار التي وصلت منذ فتح الباب حتى هذه اللحظة، متمنيًا التوفيق لجميع الشباب المتقدمين.

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