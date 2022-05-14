أول تحرك من «إعلام القاهرة» بشأن أزمة حفلة الكوسبلاى

أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بيانًا، مساء السبت، حول ما أثير عن فعالية فن الكوسبلاي التى تم تنظيمها فى ساحة الكلية الخميس الماضى.

وأكدت الكلية اهتمامها بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب في مشروعاتهم التدريبية، وذلك في إطار الأعراف والتقاليد الجامعية ومراعاة الحفاظ على صورة الطالب الجامعي.

وتابع البيان "اتخذت إدارة الكلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع القائمين على التنظيم والإشراف على هذه الفعالية، مشددة على حرصها الدائم على تطبيق اللوائح الجامعية.