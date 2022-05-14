دول السبع الكبرى تطالب بإجراء الانتخابات في ليبيا وتحذر من إغلاق النفط

دعا وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، اليوم السبت، إلى التحديد السريع للأساس القانوني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.

ودعا وزراء خارجية الدول السبع في بيان اليوم بشأن ليبيا كل الأطراف إلى الكف عن العنف والمحافظة على وحدة الوطن ومؤسساته، معربين عن قلقهم من الأعمال الانتقامية ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية.

وحذر وزراء مجموعة "G7" من أن الأفراد أو الكيانات المنخرطة في دعم الأعمال التي تهدد السلام قد يُعاقبون من مجلس الأمن الدولي، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم لجهود المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز للوساطة وتشجيع كل الشركاء الدوليين على التعاون الكامل معها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الكبرى عن قلقهم العميق من استمرار قطع النفط الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، مطالبين بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا.

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام النفط أداة للمواجهة السياسية ونواصل التأكيد على ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، وتنفيذ النفقات العامة بميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي، كما يجب الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية".

وجدد وزراء مجموعة الدول السبع دعوتهم إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

ورحَّب بيان دول "G7" بجهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتنفيذ حظر الأسلحة عبر عملية إيريني الأوروبية في ليبيا.

وأعلن مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، عن تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كل الأقاليم.