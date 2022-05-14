بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي

أصيب 10 أشخاص بينهم حالة خطيرة في غيبوبة تامة، مساء اليوم السبت، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى “ميكروباص” على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".

واستقبل مستشفي الزهور 10 مصابين نتيجة حادث التصادم وهم "سماح محمد شلاطة 21 سنة، عبدالرحمن إبراهيم يوسف 28 سنة، محمود حسن متولي 26 سنة، مؤمن محمد خلف 20 سنة، محمد كمال بشير 40 سنة، أحمد عبد الوهاب 23 سنة، حسن حواس حسن 26 سنة، أحمد صبري حامد 20 سنة، السيد خلف عبد اللطيف 50 سنة، وآخر مجهول الاسم في غيبوبة تمام ونزيف بالمخ.

تم نقل المصابين من موقع الحادث عن طريق سيارات الإسعاف التي توجهت بهم إلى مستشفى الزهور المركزي، ويتم الآن تقديم الإسعافات الأولية لكل المصابين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.