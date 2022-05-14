السبت 14 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي

اسعاف
اسعاف
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أصيب 10 أشخاص بينهم حالة خطيرة في غيبوبة تامة، مساء اليوم السبت، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى “ميكروباص” على الطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط". 

واستقبل مستشفي الزهور 10 مصابين نتيجة حادث التصادم وهم "سماح محمد شلاطة 21 سنة، عبدالرحمن إبراهيم يوسف 28 سنة، محمود حسن متولي 26 سنة، مؤمن محمد خلف 20 سنة، محمد كمال بشير 40 سنة، أحمد عبد الوهاب 23 سنة، حسن حواس حسن 26 سنة، أحمد صبري حامد 20 سنة، السيد خلف عبد اللطيف 50  سنة، وآخر مجهول الاسم في غيبوبة تمام ونزيف بالمخ.

تم نقل المصابين من موقع الحادث عن طريق سيارات الإسعاف التي توجهت بهم إلى مستشفى الزهور المركزي، ويتم الآن تقديم الإسعافات الأولية لكل المصابين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ميكروباص حادث تصادم سيارات الإسعاف اجراءات الاول اليوم ننشر المركزى النيابة أشخاص نتيجة مركز يارا قبل سعيد أدم الدولى ملاك واقعة ابراهيم الاولى السبت مصابين موقع محضر

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