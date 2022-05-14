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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد بدء إجازة العيد الكبير 2022 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

العيد الكبير
العيد الكبير
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موعد بدء اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي.. يبحث عدد من المواطنين عن موعد بدء إجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي، والتي يبحث عنها العاملين في مصر وغير العاملين.

موعد العيد الكبير 2022

وتنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، موعد بدء اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي، والتي يتوافق مع يوم السبت 10 ذو الحجة 1443 والذي يوافق السبت 9 يوليو 2022  الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات، ويمتد حتي الاربعاء الموافق 13 ذو الحجة 1443 والذي يوافق الاربعاء 12 مايو 2022. 

موعد بدء إجازة العيد الكبير 2022

ويتم استطلاع هلال شهر ذوي الحجة ببلد إقامة مناسك الحج المملكة العربية السعودية كما جرت العادة لدى عموم المسلمين وذلك لتحديد موسم الحج والوقف بجبل عرفات ويتولى الإعلان عنه من قبل مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو المقبل.

موعد بدء اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 فى مصر ووقفة عرفات

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 في مصر

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

أما أول أيام العيد فيقوم الحجاج هناك في "منى" بتقديم الأضحيات لوجه الله ومعهم كل قادر من المسلمين في كافة بقاع الأرض. 

من هنا كانت تسمية هذا العيد بعيد الأضحى؛ وأما ذلك العدد الضخم من الأضحيات التي تذبح وتقدم أضحية، فهي تيمنا بإبراهيم الذي صدق الرؤيا التي أمره الله فيها بذبح ابنه إسماعيل والذي افتداه الله بكبش عظيم.

وتبدأ احتفالات عيد الأضحى بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول من العيد الذي يستمر أربعة أيام، ويتم صلاتها في مصلى خارج "المساجد" كما أنها تجوز داخل المساجد، وبعد أداء الصلاة ينتشر المسلمون ليقوموا بذبح أضحياتهم.

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كيفية صلاة العيد الكبير 2022

ويصلي المسلمون العيد صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ثم قرائة الفاتحة وماتيسر من كتاب الله ويصلي الركعة كسائر الصلوات ثم يقوم للثانية ويكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، ويعيد ما قام به في الأولى.

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وائل لطفي

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