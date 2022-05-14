السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق طالب وخفير قتلا صديقهما بالشرقية إلى المفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، إحالة أوراق طالب وخفير خاص إلى فضيلة المفتي لقيامهما بقتل صديقهما، بضربه بحجر على رأسه ودفن جثته داخل مزرعة لسرقة هاتفه المحمول الحديث وحددت جلسة 17 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وأسامة زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانه سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث الواقعة ليوم 12 يونيو من العام الماضي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغًا من موظفة 42 عامًا، باختفاء نجلها الطالب محمد السيد دسوقي، والبالغ عمره 17 سنة، وأنها تخشى وقوع مكروه له، لغلق هاتفه المحمول، وعدم العثور عليه في أي مكان . 

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن هناك  شبهة جنائية وراء اختفاء الطالب  وان مرتكبي الواقعة طالب، 22 عاما، وابن خالته الخفير، 18 عاما، جيران المجني عليه بالمجاورة 12 بقسم أول العاشر، وانهما عقدا العزم على قتل صديقهما لسرقة هاتفه المحمول.

وفي يوم الحادث قاما باستدراج المجني عليه لمزارع الغابة السابعة بقسم ثان العاشر بسيارة ملاكي بدعوى التنزه وفور وصولهما قام أحدهما بتقييد أيدي المجني عليه وشل حركته وسارع الثاني بضربة بحجر كبير على رأسه حتى لفظ أنفاسه، ثم قاموا بدفنه بمنطقة رملية بذات المزرعة حتى لا يتم افتضاح أمرهما، وتم القبض عليهما وأحالتهما الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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