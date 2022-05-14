السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لماذا تصدر الفنان إسماعيل فرغلي تريند جوجل؟

إسماعيل فرغلي
إسماعيل فرغلي
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تصدر الفنان إسماعيل فرغلي تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد تفاعل المواطنين مع لقائه في برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار.

 

سبب بكاء إسماعيل فرغلي في برنامج الستات

وتحدث الفنان إسماعيل فرغلي خلال اللقاء عن ضائقة مالية مر بها في مرحلة ما من حياته، لم يكن يستطيع معها تدبير ثمن الطعام، قائلًا: "في اليوم الذي رزقني فيه الله بالعمل في برنامج المقالب (حسين على الهوا)، كانت بنتي نرمين دي لسه في الحضانة، وخلاص في اليوم ده مكنش معايا جنيه في جيبي، قعدت أنا ومراتي ندور في البيت كله على أي فلوس، جنيه أو نص جنيه أو حتى ربع، أقسم بالله، لحد ما جمعنا بالعافية تمن علبتين كشري، كلت أنا وهي علبة وتركنا لبنتي العلبة الأخرى".

أضاف باكيًا: "زوجتي طوال تناول الطعام كانت تدعي لي بالرزق، وتحاول أن تمازحني كي تخفف عني، وأنا أيضًا، طالبين من الله أن يفك كربنا، حتى رن بالفعل جرس الهاتف.. جريت على التليفون لإن لم يكن معي رصيد اتصل مرة أخرى على الرقم، وعرفت في المكالمة أن الله استجاب لدعائنا سريعًا ورزقني برنامج مهم في حياتي، أخبروني أن لدي مقابلة عمل في شارع (نوال) وأنا أسكن في آخر (البحر الأعظم)، وأخذت سيارتي وليس معي أي أموال، وعندما ذهبت تعاقدت على البرنامج وأخذت 200 جنيه، واتصلت بزوجتي وأخبرته هنطلب كاملة".

من هو إسماعيل فرغلي؟

ولد إسماعيل فرغلي في عام 1961، وبدأ رحلته مع الفن موسيقارًا وكعازف على آلة الدرامز، واعتزالها بسبب طبيعته المراهقة.

واتجه إلى التمثيل عام 1999، وقدّم أول أدواره في فيلم "الكافير"، وفي عام 2001 شارك في البرنامج الكوميدي "حسين على الهوا"، وكان يجري مداخلات فكاهية مع الضيوف بأسلوب كوميدي لفتت انتباه الجمهور والمنتجين له.

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وشارك إسماعيل فرغلي في  العديد من الأدوار التمثيلية في التليفزيون والسينما كأدوار مساعدة في عدد كبير من الأعمال، منها: "عريس من جهة أمنية، محمود المصري، السيد أبوالعربي وصل، بوحة، أنا مش معاهم، حريم كريم، نابليون والمحروسة، بوشكاش، الباطنية، الحرامي والعبيط، الكبير أوي، تحت الترابيزة، وهوجان" وغيرها.


دراما رمضان

وشارك الفنان إسماعيل فرغلي هذا العام في دراما رمضان من خلال مسلسل مكتوب عليا للنجم أكرم حسني، والذي قدم شخصية «إحسان» والد جلجل أو أكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا».

وتطرق الفنان إسماعيل فرغلي خلال لقائه مع برنامج الستات إلى الحديث عن دراما رمضان، مؤكدًا أنه رغم كثرة الأعمال الدرامية إلا أن النجاح ذهب لم يستحق مثبتًا أن ذوق الجمهور المصري لسه بخير.

اسماعيل فرغلي الفنان اسماعيل فرغلي قناة النهار برنامج المقالب حسين على الهوا برنامج الستات

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وائل لطفي

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