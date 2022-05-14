السبت 14 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متأثرا بإصابته.. وفاة شاب إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى الإقليمى

اسعاف
اسعاف
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لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي منذ أيام، حيث تم نقله إلى المستشفى عقب الحادث، إلا أنه فارق الحياة لتدهور حالته الصحية.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري الإقليمي بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالكشف تبين وقوع حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفارق أحد المصابين الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مصرعه شاب تصادم سيارة سيارة نقل بأتوبيس الطريق الإقليمي المستشفى

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وائل لطفي

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