الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات للتعزية في الشيخ خليفة بن زايد

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى أبوظبي، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المتحدة.

ويستقبل محمد بن زايد حاكم أبوظبي، اليوم، العزاء في وفاة خليفة بن زايد.

ونعت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، أمس الجمعة، إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، خليفة بن زايد رئيس الدولة.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا اعتبارًا من أمس، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.