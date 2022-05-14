برلماني يثمن توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وقال النائب نادر الخبيري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يعكس حرص الرئيس على الصناعة المصرية وتوفير السلع والحرص على المصلحة العامة، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي العالمي وما يقتضيه من ضرورة تحديد الأولويات التي نحتاج إليها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي الذي يعبر عن مدى أولية القطاع الصناعي لدى القيادة السياسية، ويؤكد الرغبة التامة في إحداث نهضة شاملة بالاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية للخارج، مشيرا إلى توافر مستلزمات الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الإنتاج بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال.

ووجه النائب نادر الخبيري الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين مما يؤدي لدعمً القطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج.