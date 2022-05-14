السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة

جريدة الدستور
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية حريق منطقة المعصرة

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