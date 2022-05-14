السبت 14 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أعلى محور جوزيف تيتو

ads

أمرت نيابة النزهة اليوم السبت باستعلام عن الحالة الصحية لـ  7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى محوز جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى محوز جوزيف تيتو بمنطقة النزهة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو فى النزهة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتبين إصابة 7 أشخاص،  وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

نيابة النزهة الحالة الصحية حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

«أقفاص فارغة».. بداية ونهاية.. بطعم السبعينيات

الأكثر قراءة

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

سمر عادل

الدورات الاقتصادية.. وأزمة الكساد

ماجد حبته

خليفة بن زايد

د.كريمة الحفناوى

صمود الشعب الفلسطينى والذكرى الرابعة والسبعون

مدحت شنن

ناقوس الخطر

د. أحمد لاشين

الله والمسيح والشيطان يسكنون جزيرة غمام

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يعبّر عن انزعاج واشنطن من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة

الأردن يدين العدوان الإسرائيلى على مشيعى أبوعاقلة: «لا إنسانى ومقيت»

مسيرة حاشدة في محافظة طولكرم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين