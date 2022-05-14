الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أعلى محور جوزيف تيتو

أمرت نيابة النزهة اليوم السبت باستعلام عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى محوز جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى محوز جوزيف تيتو بمنطقة النزهة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو فى النزهة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتبين إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.