التصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من بلكونة الطابق الخامس فى حلوان

صرحت نيابة حلوان بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها عقب سقوطها من "بلكونة" شقتها، كما طلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تبلغ مباحث قسم شرطة حلوان، بمصرع ربة منزل بعد سقوطها من بلكونه شقتها بالدور الخامس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفاة حول الواقعة، ومن جانبها طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط المنزل الذى شهد واقعة الوفاة لتفريغها.

كان قد تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى حلوان العام، يؤكد وصول ربة منزل متوفاة إثر سقوطها من شرفة منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، كما تبين وجود كسور فى أجزاء متفرقة من الجسم.

وأشارت التحريات إلى أن ربة المنزل تقيم في شقة بالطابق الخامس، وأنه أثناء تواجدها في البلكونة لـ«نشر الغسيل» اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس، وقام الأهالي بنقلها إلى مستشفى حلوان العام، لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها، والنيابة العامة تباشر التحقيقات.