نقل طالبة جامعية إلى المستشفى صدمتها سيارة فى الجيزة

نقلت سيارة الإسعاف طالبة جامعية صدمتها سيارة مسرعة أثناء توجهها إلى الجامعة بالجيزة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باصطدام سيارة بفتاة وإصابتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة اصطدمت بطالبة جامعية خلال توجهها إلى الجامعة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، لإصابتها بكسور وجروح.

تم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.