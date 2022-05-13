تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أولى القوافل الطبية «وصل الخير 2»

أعلن التحالف الوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي اليـوم الجمعـة الموافـق ۱۳ مـايو، عن إطـلاق أولى القوافـل الطبيـة والـتـي تـأتي ضـمن خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحالف الـوطني، وذلـك فـي إطـار مبـادرة "وصـل الخيـر ٢"، تنفيـذًا لتوجيهـات الـرئيس عبـدالفتـاح السيسـى رئيس الجمهوريـة.

وتـضـم القافلـة الطبيـة الموسـعة والتـي تـم إطلاقهـا فـي محافظة الدقهليـة العديـد مـن التخصصـات الطبيـة منهـا (باطنـة- جلديـة- أنـف وأذن جراحـة - عظـام - مـخ وأعصـاب -أطفـال - رمـد - مسـالك بوليـة) ، حيـث قامـت جمعيـة مصـطفى محمـود بتســيير فريـق طبـي متخصـص عـلـى أعـلـى مـسـتـوى مـن التأهيـل بالإضـافة إلـى سـيـارات طبيـة مجهـزة.

وأجرت القافلة الكشـف علـى أكثـر مـن ۳۰۰۰ حالـة مـن مختلـف الأعمـار، وإجـراء كافـة الفحوصـات اللازمـة مـا بـيـن رسـم قـلـب وتحاليـل وفحـص بالموجـات الصـوتية، وفـور تشـخيص الحـالات تـم صـرف كافـة العلاجـات المطلوبـة بالمجـان وتحويـل الحـالات التـي تحتـاج الـى تـدخل جراحـي إلـى مستشـفيات متخصصـة لإجــراء العمليـات الجراحيـة بالمجـان وبـدون أي تكلفـة علـى المـواطنين، هـذا بالإضـافة الـى عمـل مـلـف طبـي لكـل حـالـة يحتـوي علـى التـاريخ المرضـي للحالـة والتشخيص وخطـة العـلاج المقـررة، وذلـك تسهيلًا لمتابعـة هـذه الحـالات ودعمهـا بكافـة أشـكال الرعايـة اللازمـة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة، وفقًا لبيان حصل عليه الدستور.

وتـأتي القوافـل الطبيـة الشـاملة كأحـد أهـم الأنشـطة الأساسية داخـل محـور الرعايـة الصـحية والـذي يعـد المحـور الثـاني مـن مـحـاور خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحـالف الـوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي، جـدير بالـذكر أن التحـالف يضـم فـي عضـويته مؤسسـات رائـدة فـي مجـال الرعايـة الصـحية والبحـث العلمـي ودعـم المرضـى وهـي (مؤسسـة مجـدي يعقـوب لأمـراض وأبحـاث القلـب - المعهـد القـومـي لـلأورام - مستشفيات جامعـة القـاهرة مستشفى بهيـة - مستشفى شـفا الأورمـان - جمعيـة مصـطفى محمـود - مستشـفى النـاس - مستشـفى أهـل مصـر - مستشفى الكبـد المصـري - مؤسسـة راعـي مصر).

التحالف الوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي كـان قـد انطلـق فـي ١٣ مـارس ۲۰۲۲ وذلـك بمشـاركة كبـرى مؤسسـات العمـل الأهـلـي والتنمـوي فـي مصـر؛ حيـث يضـم ٢٤ جمعيـة، ومؤسسـة أهليـة وكيانـًا خـدميًا وتنمويـًا منهـا الاتحـاد الـعـام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة والـذي يضـم فـي عضـويته 30 اتحـادًا نوعيـًا و27 اتحـادًا إقليميـًا، والتـي تعمـل فـي مختلـف مجـالات التنميـة علـى تنوعهـا مـن خدميـة وصـحية وتوعويـة، وتعليميـة وعمرانية، وغيرها.

يضـم التحـالف الـوطني كـلًا مـن الاتحـاد الـعـام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة ومؤسسـة حيـاة كريمـة ومؤسسـة بيـت الزكـاة والصـدقات المصـري ومؤسسـة الجـود الخيريـة وجمعيـة الأورمـان وبنـك الطعـام المصـري ومؤسسـة مصـر الخيـر ومؤسسـة مجـدي يعقـوب والمعهـد القـومي لـلأورام بكـل فروعـه والهيئـة القبطيـة الإنجيليـة ومؤسسـة بهيـة ومؤسسـة أهـل مـصـر ومؤسسـة صـناع الحيـاة ومؤسسـة راعـي مصـر وجمعيـة «رسـالة» وجمعية الباقيـات الصالحات وجمعيـة رعايـة مرضـى الكبـد ومستشفیات جامعـة القـاهرة، وكـذلك مؤسسـة العربـي لتنميـة المجتمـع وجمعيـة الـدكتور مصـطفى محمـود ومؤسسـة صـناع الخيـر ومؤسسـة كـيـر ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.