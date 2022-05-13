عامل يقتل زوجته بـ«فأس» فى القليوبية

أنهى عامل فى القليوبية حياة زوجته بالضرب بآلة "فأس" وذلك عقب تفاقم الخلافات بينهما تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "س .ا" 39 سنة ومقيمة عرب النجدى مصابة بالرأس ووفاتها فى الحال.

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "م. ا " 40 سنة ومقيم سنهرة بدائرة قسم طوخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث تبين أنه كان يوجد خلافات زوجية بينهما وذهب ليلة أمس لإنهاء تلك الخلافات حدثت مشادة بينهما فقام بالتعدي عليها بآلة "فأس" على رأسها مما أدى إلى مصرعها فى الحال.