مجلس وزراء الداخلية العرب ينعى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بيانًا اليوم الجمعة، نعت خلاله ببالغ الحزن والأسى العميق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت الأمانة أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت أحد زعمائها العظام إزاء هذه الفاجعة الأليمة، وقائدًا فذًا من قادة مرحلة التمكين الذين جعلوا منها نموذجًا يحتذى في التقدم والنماء.

وأشارت إلي أن الأمة العربية والإسلامية فقدت أحد أبنائها البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمتها، والدفاع عن قضاياها العادلة.

قالت الأمانة العامة للمجلس إنها لا يسعها إلا أن تتوجه بأصدق التعازي القلبية، وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان، وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعًا جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.