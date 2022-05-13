مصطفى خاطر وأمينة ينعيان الشيخ خليفة بن زايد

حالة من الحزن سادت العالم بعد الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وحرص الرؤساء من مختلف الدول، ورجال وسيدات الأعمال في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الفنانين داخل الوسط الفني في مصر، على نعي الشيخ خليفة بن زايد.

حرص الفنان مصطفى خاطر على تقديم العزاء للشعب الإماراتي، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة.

وشارك صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلًا: "خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.. رحمه الله وألهم أهله والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان".



كما حرصت المطربة أمينة على نعى الشيخ خليفة بن زايد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".