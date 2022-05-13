القبض على 14 تشكيلاً عصابيًا خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 14 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وكشف بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية عن حصر بعدد المتهمين في التشكيلات العصابية التي تم ضبطها خلال هذا الأسبوع بلغ 46 متهمًا؛ ارتكبوا 29 حادثًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.