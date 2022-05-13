الجمعة 13 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 14 تشكيلاً عصابيًا خلال أسبوع

القبض على تشكيل عصابي
القبض على تشكيل عصابي
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 14 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وكشف بيان رسمي صادر من  وزارة الداخلية عن حصر بعدد المتهمين في التشكيلات العصابية التي تم ضبطها خلال هذا الأسبوع بلغ 46 متهمًا؛ ارتكبوا 29 حادثًا متنوعًا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«أقفاص فارغة».. بداية ونهاية.. بطعم السبعينيات

الأكثر قراءة

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد استلام الرسائل النصية

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

خطوات تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقة التموين

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022 وأسماء الفائزين بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

سمر عادل

الدورات الاقتصادية.. وأزمة الكساد

ماجد حبته

خليفة بن زايد

د.كريمة الحفناوى

صمود الشعب الفلسطينى والذكرى الرابعة والسبعون

مدحت شنن

ناقوس الخطر

د. أحمد لاشين

الله والمسيح والشيطان يسكنون جزيرة غمام

د. محمد عفيفي

لبنان الحقيقى جاى

صور

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل جندى إسرائيلى من وحدة «اليمام» الخاصة فى الضفة الغربية

نجاة صحفيين فلسطينيين من الموت بأعجوبة خلال تغطية اقتحام الاحتلال لجنين

قائد شجاع كتب التاريخ.. إسرائيل تعزى الإمارات فى وفاة خليفة بن زايد