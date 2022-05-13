الجمعة 13 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مشاجرة بين مجموعة من الأجانب بالأسلحة البيضاء فى أسوان

مشاجرة
مشاجرة
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأسوان.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بمنطقة الكورنيش بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "يحملان جنسية إحدى الدول" وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة أول أسوان، طرف أول 3 أشخاص"أحدهم مصاب بجروح قطعية- سيدة" مصابة بجرح قطعى باليد"، طرف ثانى شخصان، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

تبين نشوب المشاجرة بسبب قيام الطرف الثانى بمضايقة السيدة "من الطرف الأول"، مما أثار حفيظة الطرف الأول، وقاموا على إثرها بتعدى كلٍ منهما على الآخر بواسطة أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض. 

وبمواجهتهم اتهموا الطرف الثانى بالتسبب فى إحداث إصاباتهم المنوه عنها، وذلك لذات السبب المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط الطرف الثانى.

الأسلحة البيضاء فيديو مقطع فيديو التواصل الاجتماعي الكورنيش سيدة مصابة كشف ملابسات تواصل الاجتماعي بالأسلحة البيضاء الطرف الثانى التواصل الاجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

«أقفاص فارغة».. بداية ونهاية.. بطعم السبعينيات

الأكثر قراءة

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد استلام الرسائل النصية

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

خطوات تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقة التموين

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022 وأسماء الفائزين بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

سمر عادل

الدورات الاقتصادية.. وأزمة الكساد

ماجد حبته

خليفة بن زايد

د.كريمة الحفناوى

صمود الشعب الفلسطينى والذكرى الرابعة والسبعون

مدحت شنن

ناقوس الخطر

د. أحمد لاشين

الله والمسيح والشيطان يسكنون جزيرة غمام

د. محمد عفيفي

لبنان الحقيقى جاى

صور

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل جندى إسرائيلى من وحدة «اليمام» الخاصة فى الضفة الغربية

نجاة صحفيين فلسطينيين من الموت بأعجوبة خلال تغطية اقتحام الاحتلال لجنين

قائد شجاع كتب التاريخ.. إسرائيل تعزى الإمارات فى وفاة خليفة بن زايد