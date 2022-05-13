تفاصيل مشاجرة بين مجموعة من الأجانب بالأسلحة البيضاء فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأسوان.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بمنطقة الكورنيش بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "يحملان جنسية إحدى الدول" وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة أول أسوان، طرف أول 3 أشخاص"أحدهم مصاب بجروح قطعية- سيدة" مصابة بجرح قطعى باليد"، طرف ثانى شخصان، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

تبين نشوب المشاجرة بسبب قيام الطرف الثانى بمضايقة السيدة "من الطرف الأول"، مما أثار حفيظة الطرف الأول، وقاموا على إثرها بتعدى كلٍ منهما على الآخر بواسطة أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اتهموا الطرف الثانى بالتسبب فى إحداث إصاباتهم المنوه عنها، وذلك لذات السبب المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط الطرف الثانى.