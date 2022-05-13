الجمعة 13 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث تصادم بالنزهة

اسعاف
اسعاف
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استعلمت النيابة العامة بالنزهة عن حالة المصابين الـ"7" في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى محور جوزيف تيتو لبيان الإصابات التي لحقت بهم وكذلك لسؤالهم عن تفاصيل الحادث.

كان أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو فى النزهة بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، وتبين إصابة 7 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تصادم خدمات النزهة تحقيق عمل العلاج سيارات على طريق ميكروباص حادث تصادم اجهزة الامن النيابة العامة

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