الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مقتل جندى إسرائيلى من وحدة «اليمام» الخاصة فى الضفة الغربية

مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي
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قُتل جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، من وحدة «اليمام» الخاصة، خلال الاشتباكات التي وقعت مع الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الجندي الذي قتل من وحدة «اليمام» يدعى نوعم راز، 47 عامًا، حسبما بثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان».

من جانبه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "فقدنا اليوم مساعد أول نوعم راز، كان مقاتلًا في صفوف وحدة الشرطة الخاصة اليمام، وشارك خلال الـ23 عامًا التي قضاها ضمن صفوف هذه الوحدة في عدد كبير من العمليات".

وأكد «بينيت» أن الشرطة الإسرائيلية ستظل تعمل لإحباط العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل، بحزم وقوة، ولن تتوقف حتى يتم القضاء على تلك العمليات.

في السياق ذاته، أكد ضابط إسرائيلي كبير أن إطلاق النار، الذي تعرضت له القوات، اليوم، من قبل الفلسطينيين في جنين كان الأكبر منذ سنوات عديدة، موضحًا: "الفلسطينيون أطلقوا تجاهنا آلاف الرصاصات، فأنا لم أرَ شيئًا كذلك منذ 20 عامًا".

جنين اليمام الضفة الغربية نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي إسرائيل

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مقتل جندى إسرائيلى من وحدة «اليمام» الخاصة فى الضفة الغربية

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