السيطرة على حريق مصنع إسفنج بالشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، في السيطرة على حريق نشب بمصنع إسفنج بناحية عزبة أبوسعيد التابعة لقرية سنجها بنطاق ودائرة مركز شرطة كفرصقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع إسفنج في عزبة أبوسعيد التابعة لقرية سنجها بنطاق ودائرة مركز شرطة كفرصقر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفرصقر وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبيَّن من المعلومات الأولية نشوب الحريق في مصنع إسفنج في عزبة أبوسعيد، التابعة لقرية سنجها بنطاق ودائرة مركز شرطة كفرصقر، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران من قِبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.

تم تحرير المحضر اللازم في مركز شرطة كفر صقر، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة كفرصقر لمباشرة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وقررت انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب اشتعال النيران.