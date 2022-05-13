مصرع 3 وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب «ملاكي» في طريق رأس البر

وقع حادث تصادم، مساء اليوم الجمعة، في مدينة رأس البر، وقد أسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارتهم .

كان اللواء شريف رؤوف ، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة بالقرب من من كارتة رأس سدر باتجاه ابوزنيمه بالطريق الجديد.

و أسفر الحادث عن مصرع كل من نجاح محمد محمود 47 سنة، و ورباب عماد توفيق 45 سنة وطفل 12 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية .

وإصابة كل من نورهان نجاح محمد، باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف، وناردين نجاح محمد محمود باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، وندى نجاح محمد محمود 20 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راتس سدر والجثث واخطرت النيابة لعمل شؤونها.