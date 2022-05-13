«المحامين» تنعى الشيخ خليفة بن زايد: سطر أمجاد تضاف إلى تاريخ الإمارات

تقدم مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، بخالص العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بيان المحامين “يذكر المجلس للفقيد ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضخمة على كافة المستويات والقطاعات، في عهده، وما سطره من أمجاد تضاف إلى تاريخ دولة الإمارات، لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”.

ودعا مجلس المحامين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، ويرجو الصبر والسلوان لدولة الإمارات وأهلها. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

