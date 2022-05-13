استقالة المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلنت شميرت مئير المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها.

وقالت مئير، في إعلان استقالتها، :"أشكرك على الفرصة للمساهمة في مثل هذه المجالات المهمة بإسرائيل، وأتمنى لك النجاح"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وتابعت: "لقد كان عامًا كاملًا من العمل، من الصباح وحتى المساء، وتطلب سلسلة من المهام الطويلة التي كلفتي تضحية كبيرة في حياتي الشخصية، ومع قرب نهاية عام من العمل المشترك الوثيق، كان الأمر كذلك، حان وقت المغادرة".

رد بينيت على استقالة شميرت مئير

من جانبه، أوضح بينيت، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، : "قبل نحو عام وبتشكيل الحكومة، استجابت شمريت مئير لطلبي للعمل كمستشار سياسي، ولتعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، من أجل الازدهار السياسي مع الدول العربية المعتدلة، ومن أجل الصراع الدبلوماسي في إيران".

وتابع: "عملت شمريت باحتراف وتفاني وساعدت في التعامل مع أكثر القضايا السياسية والأمنية تعقيدًا وحساسية، وقبلت طلبها للمغادرة بحزن، لكن بتفهم، أتمنى لها كل النجاح في مساعيها المستقبلية".

وتعد تلك الاستقالة هي الأولى في مكتب وفريق رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ تولي بينيت مهام منصبه في يونيو 2021.