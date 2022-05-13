الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يشهد بيانًا عمليًا لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر
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شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء. أ.ح. فهمى عبدالرؤوف هيكل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية؛ لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي.

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أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملى من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان، والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة.

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بقدرتهم على إتخاذ القرار السليم؛ نظراً للتخطيط الراقى ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنياً على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان، كما ناقش عددًا من القادة المشاركين بالبيان فى المهام والواجبات المكلفين بها.

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حضر البيان، عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

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