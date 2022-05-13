الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحبى محل اكسسوارات بتهمة ترويج ملصقات سيارات الهيئات الحكومية

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق حبس صاحبي محل اكسسوارات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بترويج ملصقات سيارات منسوبة لبعض الهيئات والجهات الحكومية بمنطقة الساحل.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط اثنين من أصحاب محال اكسسوارات السيارات "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما كمية من الملصقات والاكسسوارات المنسوبة لبعض الجهات والهيئات الحكومية، وجميعها مُقلدة ومحظور تركيبها بالسيارات ومجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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