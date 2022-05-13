الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار بمخدر الهيروين فى القليوبية

الهيروين
الهيروين
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قررت جهات التحقيق بشبين القناطر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، كما أمرت النيابة بإرسال الضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث بالمركز باتخاذ عاطل دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "ت ع "، 42 سنة، مقيم دائرة المركز، بحوزته أسطوانة حجرية لمخدر الهيروين، و23 لفافة لنفس المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق شبين القناطر حبس عاطل الاتجار الهيروين

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وائل لطفي

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