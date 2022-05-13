الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على ملثمين اقتحما محل «بلايستيشن» بالإسماعيلية

القبض على ملثمين
القبض على ملثمين اقتحما محل «بلايستيشن
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تمكنت مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية، من إلقاء القبض على 2 ملثمين اقتحما محل بلايستيشن بتقاطع شارع المستشفى وأحمد صقر بدائرة قسم ثانٍ، حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، داخل أدوات ديلفيري كانا يحملانها، وأصيب في الحادث شخصين بإصابات بالغة، ونقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج في حالة خطرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا من صاحب محل بلايستيشن، بتقاطع شارع المستشفى وأحمد صقر، بدائرة قسم ثانٍ، باقتحام اثنين ملثمين المحل حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، داخل أدوات ديلفيري، حيث تسللا إلى المكان كأنهما عمال دليفري وأطلقا النار علي اثنين كانا متواجدين داخل المكان، وأصابهما بإصابات بالغة، وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، بعد إصابتهما بالخرطوش والأسلحة البيضاء.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إجراء تحريات أولية حول الحادثة ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهما.

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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