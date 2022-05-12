وائل غنيم: أعتذر لإضرارى بوعى الشباب.. وخبراتى تحت أمر بلدى

قدم الناشط السياسي وائل غنيم، اعتذاره عن كل ما قام به سوء تقدير وقلة قيمة لنفسه، وتسببه في إضرار وعي الكثير من الشباب المصري عبر تصرفاته غير المسئولة.

وقال غنيم في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بعد شهور من حساب النفس أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع، عن تكرار خروجي عن مشاعري واستسلامي لغضبي وجهري بمعصيتي وسوء تقديري لنفسي قبل غيري. هو قدري أسير علي دربه مسامحا نفسي بعد تعلم درسي".

وأضاف: “أحيانا ينبغي للحياة أن تكسر عزيمتك حتى تدرك قيمة الصبر وتحترم القيادة وتراعي المصلحة فتكون من المصلحين”، مشيرا إلى: “لدي خبرة لا بأس بها في مجالات عملية فهي تحت أمر بلدي”.

وتابع: “كرامتي هي أعز ما أملك وإن كنت قد أهنتها في السابق بسوء صنيعي وقلة حيلتي فاليوم أرجو أن تكون قد ترممت بعد سنين من الفتنة”، مضيفا: “العدل أساس الملك، ومن العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا علم لي بتفاصيل أمورها وموازين قوتها. الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي على الفقير اللي بيكدح عشان قوته”.

واستكمل: “فيه طريقة للمطالبة بالحقوق مع احترام المسئوليات وفرق السن والخبرات. واللي بيحترم نفسه بيساعد غيره على احترامه وده طريق أفضل كتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسئولين البلد ودفع تمن ده غالي عالكل من أول المسئولين لحد أفقر المواطنين”.

واختتم حديثه قائلا: “لا أعلم ما هو قدري ولكنني أشهد أن الله هو القدير”.