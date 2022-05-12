الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن من 3 لـ15 سنة لأب وأولاده بتهمة قتل جارهم في الشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أبا بالسجن لمدة 3 سنوات وأبنائه الأربعة، اثنين منهم بالسجن لمدة 15 سنة والثالث بالسجن لمدة 10 سنوات، والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات؛ بتهمة قتل جار لهم في قرية منشأة الأمير التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر؛ إثر نشوب مشاجرة بين العائلتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس المحكمة وأحمد سمير سليم، وسكرتارية وائل عبد المنعم.

تعود الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية منشاة الأمير التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وكشفت التحريات نشوب المشاجرة بين عائلتي ج وال؛ بسبب خلافات نسب بين الطرفين، ما أسفر عن مصرع المدعو أحمد محمد جمعة، 28 عامًا، مُقيم في قرية منشأة الأمير التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وأن وراء ارتكاب واقعة القتل كلًا من: م ا، وأبنائه أ، وأ، وإ، وأ، فيما دلت التحريات على أن أحد المتهمين متزوج من ابن عمة المتوفي، وأن المتوفى هو الابن الوحيد لوالديه ولديه طفلة حديثة الولادة.

تم ضبط المتهمين الخمسة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الاب بنائه الأربعة منشأة الأمير شرطة أولاد صقر لمستشار ياسر سنجاب

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