الدكتور أحمد البليدي يكشف لـ«الدستور» أهمية التطعيمات واللقاحات وتأثيرها الإيجابي (حوار)

الأستاذ الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العيني، يكشف لنا عن فوائد التطعيمات و اللقاحات لجميع الأعمار، تطويرها خلال السنوات الماضية و تأثيرها الايجابي على عالمنا احتفالا بأسبوع التحصين العالمي لزيادة الوعي بأهمية التطعيم في الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام.

حرص "الدستور" بمحاورة الأستاذ الدكتور أحمد البليدي رئيس الجمعية المصرية لتطوير الممارسات الطبية فى الأطفال لتسليط الضوء على أهمية التطعيمات، فوائده والتطورات المستمرة والمتواصلة لتطوير اللقاحات.

1. ما هي الفوائد التي يمكن أن توفرها اللقاحات للأشخاص في جميع الأعمار ومراحل الحياة (بما في ذلك اللقاحات الروتينية في مرحلة الطفولة واللقاحات لحماية المراهقين والبالغين وكبار السن من الأمراض الخطيرة والالتهابات)؟

للتطعيمات فوائد كثيرة جداً، فبحسب منظمة الصحة العالمية أن من أهم عوامل تحسين صحة الناس إلى جانب توافر المياه النظيفة في المنازل هو حصولهم على التطعيمات، كما أن نظام التطعيم له أهمية قصوى في تقليل الوفيات و الإصابات، وقد استطاعت أن تقضي على بعض الأمراض بشكل كامل، مثل مرض الجدري الخطير و القاتل الذي اختفى بسبب التطعيمات، وكذلك مرض شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس الوليدي، التي اختفت حالات الإصابة بها منذ أكثر من 20 عاماً، جميع هذه الأمراض اختفت بسبب التطعيمات، و مازال هناك بعض الأمراض التي يمكن القضاء عليها اذا تم استخدام التطعيمات بشكل صحيح سواء للكبار أو الأطفال.

2. في رأيك ما هي أهمية التطوير المستمر للقاحات جديدة مبتكرة وتكنولوجيا اللقاحات؟

تطوير اللقاحات هي عملية مستمرة ومتواصلة، في الماضي كان يوجد عدة أنواع لبعض الأمراض، وكلما تقدم الطب و الصناعة زادت عمليات إبتكار وإنتاج لقاحات جديدة لبعض الأمراض مثل ميكروب المكور الرئوي، أو الروتا التي تتسبب في النزلات المعوية والحمى الشوكية، فمثلاً الأمراض التي تسببها البكتيريا التي نطلق عليها المكور الرئوييمكن أن تتسبب في الالتهاب الرئوي، والالتهاب السحائي والتهابات الأذن الوسطى. وعندما تؤدي هذه الإصابة إلى وفاة شخص، فإنه يتم إرجاع سبب الوفاة إلى المرض الذي سببته الإصابة مثل الالتهاب السحائي أو الالتهاب الرئوي ولا يذكر أن السبب في الأساس هو المكور الرئوي، لهذا السبب لا يعلم الكثير أن المكور الرئوي هو الذي تسبب في وفاة هذا الشخص وأن له تطعيم لابد من الحصول عليه، وبالتالي التوعية لها أهمية كبيرة لأن بعض الحالات تستدعي توضيحاً لتجنب الأمراض الخطيرة. كما أن المكور الرئوي كان له تطعيمات قديمة نطلق عليها تطعيمات البولي سكارايد تطورت الآن إلى اللقاح المقترن (Conjugate Vaccine) المربوطة بالبروتينات، وهي ذات كفاءة أعلى و عدد مرات استعمالها أقل و توفر مناعة لمدة أطول، و هذا يعتبر تطوراً كبيراً في هذا الجزء. و أيضا الحمى الشوكية لها تطعيمات جديدة تؤخذ مرة واحدة في العمر بدلاً من البولي سكارايدس التي كانت تتكرر كل ثلاث سنوات و تقل كفاءتها تباعاً، فهناك دائماً تطوير دائم وهذا التطوير مطلوب لإنقاذ أولادنا من الأمراض الخطيرة.



3. ما الذي حققته اللقاحات (تأثيرها الإيجابي على عالمنا) وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية؟

يتساءل الكثير من الناس عن لقاح كورونا بأنواعه، وشركاته المختلفة، وقد هاجم البعض اللقاحات المتوفرة من البداية وشككوا في فعاليتها على المدى الطويل، وهل يمكن أن تسبب أمراضاً أخرى، وقد يكون السبب في ذلك هو أن هذا الجيل لم يتعرض لمثل ذلك النوع من الوباء منذ أكثر من 100 عام، ولكن في حالة الجوائح يكون الأمر خطير جداً، في البداية كان هناك استهانة بالفيروس والمرض واعتبارها مجرد إصابة أنفلونزا ، واحتاج مواجهة تلك الجائحة أعداد هائلة من الأطباء في جميع الدول توفى عدد غير قليل منهم باعتبارهم الصفوف الأولى قبل توافر التطعيمات، والحقيقة أنه تم إنقاذ العالم من هذا الوباء بسبب التطعيمات، وحتى إن ظل هناك بعض الأعراض الجانبية فإنها لا تقارن بنسبة الفوائد الناتجة من التطعيم، و هذا متفق عليه و لا يشكك فيه غير بعض المجموعات التي كانت تحارب التطعيمات بغض النظر عن اسم التطعيم، وإذا نظرنا للأرقام سنكتشف أن التطعيمات لها فائدة كبيرة و ملحوظة، ولم يدعي أحد منذ البداية أن التطعيمات ستمنع الكورونا نهائيا، ولكن هدف التطعيم أن يخفف شدة المرض و يقلل احتمالات دخول المستشفيات و يُخفض احتمالات الوفاة، و هذا ما نجحت فيه التطعيمات بالفعل.

4. ما هي أهمية زيادة الوعي بأهمية التطعيم في أسبوع التحصين العالمي؟

تخصيص أسبوع عالمي للتحصين الهدف منه تذكير الناس ورفع الوعي لديها بأهمية التطعيمات و فوائدها، لأنه عندما نخطط للقضاء على مرض ما، لابد أن يكون معدل تغطية التطعيم ضده عالِ، نحن لم نقضِ على الديفتيريا و التيتانوس و الحصبة و غيرها من الأمراض إلا بسبب زيادة نسبة تغطية التطعيم لنحو 90%، و في مصر أيضاً تم زيادتها بين 95% و 98% ، وهنا يجب التأكيد على أنه من الضرورري أن يلتزم الجميع بالتطعيمات التي يوصى بها من الجمعيات العلمية المتخصصة لنستطيع القضاء على الأمراض، لأن تطعيم عدد قليل لا يفيد المجتمع، فالهدف ليس مجرد حماية الشخص الحاصل على التطعيم بل حماية جميع الناس المعرضين للإصابة و مضاعفاتها، و لهذا يجب الوعي بميزة التطعيمات وخطورة عدم تناولها، وتقبل نسبة من الأعراض الجانبية التي أثبت تاريخ التطعيمات أنها عادة تكون بسيطة و نادراً ما تكون شديدة.