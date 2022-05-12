الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أماكن الفكر».. صاحب الاستشراق بعيون غربية

كتاب «إدوارد سعيد..
كتاب «إدوارد سعيد.. أماكن الفكر
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صدر حديثًا كتاب «إدوارد سعيد.. أماكن الفكر»، للكاتب تيموثى برينان، ضمن سلسلة عالم المعرفة التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى الكويت، ترجمة محمد عصفور.

ويتناول الكتاب سيرة معرفية للمفكر الفلسطينى الأصل إدوارد سعيد، رائد دراسات الاستشراق الجديد، ودراسات ما بعد الكولونيالية فى الجامعات الأمريكية.

و«تيموثى برينان» كان تلميذًا من تلاميذ إدوارد سعيد، وظل صديقًا له حتى وفاته فى العام ٢٠٠٣، ويقدم لنا فى هذا الكتاب أول سيرة كاملة لإدوارد سعيد.

١٢ فصلًا تناول فيها المؤلف المؤثرات الفكرية الأولى التى شكلت شخصية «سعيد»، وكان «سعيد» نفسه قد أفاض فى بيان هذه المؤثرات المعقدة والمشتبكة فى سيرته الذاتية المنشورة تحت عنوان «خارج المكان Out of Place» التى ترجمها فواز طرابلسى إلى العربية. 

يتناول المؤلف بعد ذلك السيرة الأدبية والثقافية والموسيقية وسنوات التكوين الأكاديمى لإدوارد سعيد التى توجها أستاذًا فى جامعة كولومبيا، ونشره كتابه الأشهر عن الاستشراق، ثم تعقب ذلك سنوات الحراك السياسى والفاعلية الشخصية فى المشهد السياسى العالمى، ثم ينتهى المؤلف برسم صورة مؤثرة للسنوات الأخيرة من حياة سعيد التى كان يسابق فيها الزمن لإنجاز بعض من مشروعاته الثقافية المتأخرة والمتراكمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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