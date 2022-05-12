الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لسائقين بتهمة الاتجار فى الحشيش بشبرا الخيمة

حشيش
حشيش
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش، وحيازة أسلحة نارية "فرد خرطوش" وذخائر تستعمل على نفس السلاح السابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1286 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 224 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "حسن س ع"، 26 سنة، سائق، و"أحمد ح أ"، 26 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح بغير ترخيص.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط سائقين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى "فرد خرطوش" ومبلغ مالى وهاتف محمول، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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