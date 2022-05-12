الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة العراق تعزى مصر فى ضحايا الجيش المصرى بسيناء

سفارة العراق في القاهرة
سفارة العراق في القاهرة
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تقدمت سفارة العراق في القاهرة، اليوم الخميس، بتعازيها لمصر، في استشهاد عدد من أبطال الجيش المصري، جرّاء الحادث الأخير في شمال سيناء.

وأكدت السفارة، في بيان، موقف العراق الداعم والمساند لجهود مصر في محاربة الإرهاب، ومقارعة الجماعات التكفيرية الضالّة.

كما شددت على موقف حكومةِ العراق و"تضامنها مع جميع الجهود المُفضيةِ إلى القضاء على أيديولوجيا التكفير، بما يعزّزُ أمن واستقرار مصر الشقيقة".

وأعربت السفارة، في ختام بيانها، عن تضامنها مع عائلات الشهداء، قائلة: «نُشاركُ عائلاتِ الشهداء حُزنهم، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل».

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