فرد الأمن صاحب واقعة «كمبوند المقطم» يكشف سبب التصالح

قال "محمد. م" فرد الأمن المعتدى عليه من أحد سكان "كمباوند المقطم" إن تصالح في الدعوى مع المتهم، مضفيًا:"عفوت عنه لوجه الله".

وأضاف المجني عليه في تصريحات عقب المحاكمة، أن الواقعة كانت مشاجرة بينه وبين المتهم ولم يكن هناك استعراض للقوة أو تلويح بالعنف تجاهه.

حجزت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، قضية المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالمقطم، لجلسة 19 مايو، للحكم.

أمر المستشار النائب العام، بحبس متهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف، واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.