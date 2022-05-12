انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022

يبحث المواطنون والكثير من المقبلين على الزواج والخطوبة عن أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022، وذلك بعد أن شهد سوق المعدن الأصفر انخفاضًا جديدًا في أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022، ويهتم المستثمرين في مجال الذهب بتباين أسعاره في السوق المصري.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022، في منتصف التعاملات للمرة الثانية على التوالي بشكل ملحوظ بقيمة 40 جنيها، فضلا عن الانخفاض في التعاملات الصباحية بقيمة 18 جنيها ليكون الإجمالي حتى الآن 58 جنيها.

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 1308 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر نحو 1199 جنيها.

عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم نحو 1145 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18: 981 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم نحو 763 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 654 جنيها.

جرام الذهب عيار 9 في مصر اليوم 490 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 9160 جنيها.

كما سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1848 دولارا أمريكيا.

وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.





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أسباب تباين سعر الذهب في السوق المحلية

وتعود أسباب تباين الذهب خلال تلك الفترة لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.

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وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.